Последнее обновление: 26.01.2023 13:16

Польша рассчитывает уже весной получить первые Abrams от США

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ожидает, что первые из 250 заказанных у США танков Abrams поступят уже весной, сообщает Polsat News.

"Еще этой весной мы получим первый польский Abrams. Это будут первые единицы из заказанной партии в 250 танков", - сказал он.

Мариуш Блащак подчеркнул, что Abrams для польской армии "представляют большую силу". "Задачей этих танков будет закрытие "брестских ворот". Создать такой барьер, который был бы непроходимым, если бы агрессор решил напасть на Польшу", - заявил министр.

"В этом году в Польшу будет поставлено 58 Abrams", - сказал глава оборонного ведомства.

Блащак также оценил качество танков. По его мнению, Abrams намного лучше танков Leopard. "У них более мощный двигатель, они быстрее, у них больше ускорения", - пояснил он.

Он отметил, что, прежде всего, танки как американского, так и немецкого производства явно превосходят российские танки. Их преимущество заключается в "большем диапазоне видения".

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