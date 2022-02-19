Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на 6 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Польше вооружений на 6 млрд долларов (5,3 млрд евро), в том числе 250 танков M1A2 Abrams.

Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве, передает DW.

Готовящаяся сделка по поставкам оружия служит интересам "внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является движущей силой в вопросе политической стабильности и экономического прогресса в Европе", добавили в Госдепе.

Польское правительство объявило о своих планах по закупке танков в июле 2021 года. В разгар украинского кризиса США перебросили в Польшу дополнительно 4700 солдат. Таким образом, число американских военнослужащих, размещенных в стране, достигло примерно 10 000.