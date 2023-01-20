ISW: Наступление с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что угроза наступления с территории Беларуси есть, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

"Текущая оценка самого опасного плана действий (MDCOA) – это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", - заявляют в ISW, передает УНН.

По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас.