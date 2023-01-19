Минобороны Украины не имеет никаких контактов с Минобороны Беларуси

Все контакты Министерства обороны Украины с представителями Минобороны Беларуси закончились на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом в интервью УНН сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

На вопрос, происходят ли на каком-то уровне контакты с Минобороны РБ Резников ответил: “Ни на каком”.

Он уточнил, что последний разговор состоялся с главой Минобороны РБ Хрениным после начала полномасштабного вторжения РФ, когда тот позвонил и передал от россиян требование о капитуляции Украины.

“На что я сказал Хренину, конечно, что может передать дальше, что капитуляцию мы примем от России. Пожалуйста, пусть готовят проект — мы подпишем, если они капитулируют. На этом все наши разговоры закончились, потому что он до того мне солгал. Почему я, в том числе и в кулуарах Верховной Рады, передавал этот сигнал, что меня, словом офицера, генерала, министра обороны соседней, дружественной, как нам казалось страны, уверял, что никакого наступления с Беларуси не будет, они этого не допустят, такой угрозы нет, мы дружественные страны, народы. Я эти слова передал, а дальше произошло то, что произошло. Поэтому он нарушил слово офицера. Не имеет значения по каким причинам. Это уже меня не касается”, — объяснил Резников.

Министр также заявил, что поддержал жест командующего Государственной пограничной службы, господина Сергея Дейнеко, который через своих офицеров передал покидавшим Украину белорусским дипломатам мешочек с монетками, как 30 серебряников для Иуды.

“Это образец, и я аплодирую”, — добавил Резников.