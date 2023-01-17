Украина возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Румынией

Первые пассажирские поезда на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй, которые соединяют Украину с Румынией, будут запущены уже в среду, 18 января, сообщило министерство инфраструктуры Украины.

"График прибытия и отправления рейсов подстроен под графики курсирования поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, прибывающие на станцию Валя-Вишеулуй, могут пересесть на другие рейсы, следующие до станций Бухарест и Клуж", - говорится в сообщении.

Для восстановления железнодорожного сообщения с Румынией "Укрзализныця" в течение 2022 года отремонтировала на участке Рахов - Деловое - Валя-Вишеулуй 19,2 километра путей и 12 мостов, а также осуществила ремонт вокзала Рахова.

Кроме этого, удалось завершить ремонт другого участка на границе с Румынией - Тересва - Госграница, который не работал с 2007 года.

"Завершив эти проекты, мы фактически перезапускаем ключевые железнодорожные маршруты между Украиной и Румынией, ведь на сегодня здесь действуют только два международных перехода: "Вадул-Сирет - Дорнешты" и "Дьяково - Халмеу". Через них осуществляются исключительно грузовые перевозки", - отмечает министерство.

В прошлом году сообщалось, что Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.