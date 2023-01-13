Последнее обновление: 13.01.2023 15:19

Власти Гродненской области будут взимать пограничный сбор до 2025 года

Власти Гродненской области продлили сразу до 2025 года срок взимания так называемого «пограничного сбора» с выезжающих за границу белорусов, следует из решения местных депутатов №466 от 29 декабря 2022 года.

«Ввести до 1 января 2025 г. на территории Гродненской области местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины», - говорится в опубликованном документе.

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