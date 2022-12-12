СК Беларуси сообщил об очередном деле о налоговой оптимизации

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения двум жителям Бобруйска по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК РБ.

«…двое 42-летних мужчин с 2009 года отдельно друг от друга занимались пассажирскими перевозками. Бизнес приносил им неплохой доход. Однако в 2018 году, когда был объявлен конкурс на осуществление перевозок из Бобруйска в Минск, конкуренты объединились и создали фирму. Выиграв конкурс, они организовали перевозку пассажиров по установленному маршруту. При этом, во избежание уплаты значительной суммы налогов, сокрытия реальной выручки и получения большего дохода, фигуранты раздробили бизнес и уплачивали налоги по упрощенной системе налогообложения», - говорится в сообщении СК РБ.

«…установлено, что с июля 2019 года по конец 2021 года предприниматели не уплатили государству значительную сумму налогов, чем причинили ущерб на сумму свыше 750 тысяч рублей. Установлено также, что перевозки осуществлялись частично без использования кассового оборудования», - отмечается в сообщении.

СК также сообщил, что «на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1 миллиона рублей». В ходе предварительного расследования фигуранты полностью возместили ущерб.

Установлено, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение «аналогичного преступления».