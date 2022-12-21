Парламент Беларуси одобрил повышение ставки налога на прибыль до 20%

Верхняя палата парламента РБ одобрила поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение налогов в синеокой.

В частности, поправки предусматривают повышение с 2023 года ставок налога на прибыль для юридических лиц с 18% до 20% и налога с доходов индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%.

Документ продлевает действие на период с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года ставки налога на прибыль в размере 30% для операторов сотовой подвижной электросвязи, операторов по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и коммерческих микрофинансовых организаций, а также повышенные ставки подоходного налога для сотрудников компаний-резидентов Парка высоких технологий.

Кроме того, поправками отменяются малоэффективные налоговые льготы; производится индексация ставок земельного, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах «в целях адаптации их к инфляционным процессам»; устанавливается для плательщиков упрощенной системы налогообложения возможность ведения в личном кабинете плательщика на портале МНС учета в книге учета доходов и расходов и др.

Также в Налоговом кодексе предусматриваются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, ИП. Сохраняется право местных советов депутатов вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами границы.