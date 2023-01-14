Последнее обновление: 14.01.2023 09:36

Власти Брестской области будут взимать пограничный сбор до 2025 года

Власти Брестской области ввели так называемый «пограничный сбор» с выезжающих за границу на авто белорусов, следует из решения местных депутатов №390 от 30 декабря 2022 года.

«Ввести на территории Брестской области местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь (далее – сбор) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (далее – пункты пропуска). Установить ставку сбора в размере 1 базовой величины за пересечение Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве», - говорится в опубликованном документе.

«Настоящее решение вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, и действует до 1 января 2025 года», - также сказано в решении.

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