МИД РФ прочит Тихановской и Зеленскому судьбу лидера оппозиции Венесуэлы

Представитель МИД РФ Захарова утверждает, что Светлану Тихановскую и президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба одного из лидеров оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в части поддержки со стороны США.

«Весь прошлый год потихоньку сливали, и под самый конец года даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов. И вот свершилось: Гуайдо больше даже и не марионетка, а просто никто», - заявила Захарова.

«Конечно, американцы сейчас пытаются через радикальную оппозицию делать вид, что «борьба продолжается», но что-то никто на роль нового лжепрезидента не стремится. Коллективно наскребли в «лидеры» неких трёх дам, но даже проплаченные СМИ и эксперты в них толком не верят. Понятно, почему: сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект», - вещает она.

«Тихановской приготовиться. Да и Володимир Олександрович держал бы биографию Гуайдо на рабочем столе. Непосредственно под зеркальцем», - добавила Захарова (орфография сохранена).