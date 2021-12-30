Россия готова отправить наблюдателей на конституционный референдум Беларуси

Россия направит наблюдателей на белорусский референдум по проекту обновленной конституции, запланированный на февраль 2022 года, в случае получения соответствующего приглашения из Минска.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Организация референдума - исключительно внутреннее дело Беларуси. В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос о направлении, в частности, наблюдателей, будет решен положительно. Но подчеркну еще раз: пригласить должна белорусская сторона, если сочтет это необходимым", - указала дипломат.