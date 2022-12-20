Экс-вице-президент Европарламента призналась, что знала о сумках с деньгами от Катара

Отстраненная от должности вице-президент Европарламента Ева Кайли призналась, что ей было известно о коррупционной схеме, связанной с лоббированием Катара, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Кайли якобы призналась бельгийскому следственному судье Мишелю Клозе, что знала о коррупционной схеме с участием своего партнера Франческо Джорджи и бывшего итальянского депутата Европарламента Пьер-Антонио Панцери.

Она также знала, что в ее квартире находятся "чемоданы с деньгами".

Издание цитирует материалы бельгийских следователей. Согласно им, после ареста партнера Кайли пыталась предупредить Панцери и двух других депутатов Европарламента о расследовании. Это, а также банкноты, найденные в квартире, якобы стали причиной ее ареста.

Бельгийское издание Le Soir также сообщает, что Кайли призналась, что дала указание своему отцу спрятать деньги из ее квартиры.

Тем временем суд итальянского города Брешиа дал разрешение на экстрадицию жены Панцери Марии Долорес Коллеони. Правоохранители обвиняют ее в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Сейчас она находится под домашним арестом вместе с дочерью. Во вторник суд хочет принять решение об экстрадиции дочери.

Как сообщает информационное агентство Ansa, защитники 67-летней Коллеони хотят обжаловать это решение. Перед оглашением решения они объяснили, что в случае экстрадиции их подзащитной придется сесть в тюрьму и что это усилит предыдущую меру пресечения - домашний арест. В этом контексте они говорили о "нарушении Европейской конвенции по правам человека". Жена Панцери на судебном заседании заявила, что ей ничего не известно о делах мужа.

Согласно выводам следствия, Панцери играет центральную роль в скандале. 600 тысяч евро наличными были найдены в доме 67-летнего бывшего депутата Европарламента, что является самой крупной суммой, обнаруженной во время обысков до настоящего времени.

В документах внутреннего расследования Панцери обвиняется в том, что он за вознаграждение влиял на депутатов Европарламента не только в пользу Катара, но и в пользу Марокко.

Следователи считают, что жена и дочь Панцери помогали перевозить "подарки", переданные им послом Марокко в одну из восточных стран ЕС.

В связи с расследованием Европарламент приостановил голосование по предоставлению гражданам Катара безвизового режима с ЕС, а также отстранил от должности подозреваемую в коррупции Кайли.