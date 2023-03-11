Последнее обновление: 11.03.2023 11:04

Канада запретила импорт стали и алюминия из России

Правительство Канады в пятницу объявило о запрете импорта российской стали и алюминия в рамках режима санкций за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Санкции распространяются не только на сталь и алюминий, но и производную продукцию - от материалов для строительства железнодорожных и трамвайных путей до трубопроката.

Анонсируя решение, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд заявила, что это поможет подорвать усилия России по поддержанию вторжения в Украину.

По данным министерства промышленности Канады, страна импортировала стальной продукции из России на 208 миллионов долларов в 2021 году и на 79 миллионов - в 2022-м. Алюминия импортировали на 44 и 16 миллионов долларов в 2021 и 2022 годах соответственно.

Торговля России с Канадой резко упала за первые десять месяцев после полномасштабного вторжения в Украину - экспорт сократился на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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