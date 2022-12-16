Последнее обновление: 16.12.2022 10:50

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Постоянные представители стран Европейского Союза в четверг вечером согласовали девятый пакет санкций против России.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что письменная процедура согласования санкций завершится до обеда пятницы.

В санкционный список, представленный Европейской комиссией 7 декабря, предлагается добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.

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