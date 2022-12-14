Последнее обновление: 14.12.2022 10:39

Джо Байден подписал закон о признании однополых браков

Президент США Джо Байден подписал закон, разрешающий однополые браки и браки между представителями разных рас.

Церемония подписания закона состоялась на лужайке Белого дома. Байден поблагодарил членов конгресса, участвовавших в разработке документа. Он добавил, что закон также признает межрасовые браки, которые были запрещены в определенный период американской истории во времена сегрегации.

Новый закон делает недействительным Defense of Marriage Act 1996, в котором говорится, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

Текст нового документа опубликован на сайте конгресса. Как отмечает CNN, закон разработала Демократическая партия, однако его поддержали 39 республиканцев в палате представителей и 12 в сенате.

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