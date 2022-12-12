Последнее обновление: 12.12.2022 16:14

Лукашенко устроил кадровый понедельник

Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы и назначил Капского Дениса заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии РБ.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Кравчука Вадима Васильевича - заместителем председателя Брестского облисполкома;

Кузьмича Андрея Николаевича - председателем Жабинковского райисполкома;

Жука Романа Борисовича - председателем Малоритского райисполкома;

Метлицкого Вячеслава Валерьевича - председателем Березовского райисполкома;

Привалова Владимира Александровича - председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома;

Алейникова Дмитрия Вадимовича - заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Шабетника Дмитрия Анатольевича - председателем Светлогорского райисполкома;

Савицкого Сергея Константиновича - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Корзуна Олега Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома;

Ботвинника Александра Мирославовича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";

Балашенко Александра Анатольевича - замминистра архитектуры и строительства;

Костюкевича Дмитрия Олеговича - заместителем министра юстиции;

Моргуновой Елены Михайловны - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Козловой Ирины Леонидовны - заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства;

Труса Сергея Николаевича - начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;

Санько Дмитрия Евгеньевича - заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.

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