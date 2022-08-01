Последнее обновление: 01.08.2022 12:42

Лукашенко провел кадровый понедельник

Лукашенко сегодня провел очередные кадровые перестановки. В частности, он назначил:

Дмитрия Крутого - послом Беларуси в России
Максима Ермоловича - замглавы администрации президента
Александра Кулика - министром лесного хозяйства Беларуси
Владимира Боровикова - послом Беларуси в Таиланде по совместительству.

Лукашенко также согласовал:

Юрия Романовского - ректором Полоцкого государственного университета
Александра Дороховича - первым замминистра спорта и туризма
Татьяну Шевцову - управделами Минского облисполкома
Максима Алешкевича - членом Минского облисполкома

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