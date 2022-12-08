ЕС не смог утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Главы МВД стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской, но согласились на присоединение Хорватии. Об этом сообщает портал Digi24.

Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды. В то же время министры одобрили присоединение Хорватии к Шенгену.

Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе - по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

"Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года!", - говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.

"Румыния и Болгария, по моему мнению, готовы стать членами Шенгенской зоны. Я благодарен этим странам за всю работу, которую они сделали в течение последнего года и месяца. Я убежден, что их время придет скоро" - сказал глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила о разочаровании тем, что не удалось утвердить присоединение Болгарии и Румынии, однако заявила, что Еврокомиссия продолжит работать над тем, чтобы эти страны все же присоединились к Шенгену как можно скорее.