ЕС реформирует Шенгенскую зону из-за пандемии и миграционного кризиса

Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложениями по реформе Шенгенской зоны на фоне пандемии коронавируса и миграционного кризиса, произошедшего в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью.

«Предлагаемый механизм защиты Шегена направлен на решение ситуаций, когда существует серьезная угроза государственной политике или внутренней безопасности, которая ставит под угрозу общее функционирование территории без внутреннего пограничного контроля», — говорится в сообщении ЕК, передает РБК.

В частности, Еврокомиссия предлагает в случае повторения ситуации, возникшей на границе с Беларусью, предпринять ряд мер, в числе которых сокращение количества действующих контрольно-пропускных пунктов, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Кроме того, ЕК предлагает странам Евросоюза заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах, что может позволить, например, депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственно прибыл нарушитель.

Помимо этого, Еврокомиссия предлагает упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. Здесь речь идет о введении временного контроля на границах внутри Шенгена общим решением Совета ЕС, если речь идет о всеобщей угрозе.

Вместе с тем ЕК выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах. Концепция реформы Шенгенского пространства подразумевает усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами. Еврокомиссия также выступает за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.