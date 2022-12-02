Посольство Украины в Испании получило окровавленный пакет

Посольство Украины в Мадриде получило пакет со следами крови, похожий на те, которые ранее получили другие украинские дипучреждения.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, передают украинские СМИ.

"В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", - заявил Николенко.

Телеканал RTVE в репортаже с места происшествия сообщил, что в помещении посольства остаются посол и сотрудники, их не эвакуировали. Полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания.

Ранее в пятницу МИД Украины сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дипучреждений за рубежом.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Украинское консульство в чешском городе Брно даже было эвакуировано сегодня утром из-за подозрительного пакета.