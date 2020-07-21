Последнее обновление: 21.07.2020 22:11

В Луцке задержали террориста, удерживавшего заложников

В Луцке задержали террориста Максима Плохого, который утром захватил в заложники 10 пассажиров автобуса.

Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков, опубликовав видео с места происшествия. "Все", - коротко написал министр в Twitter.

Примерно за час до начала штурма президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с террористом и даже выполнил его требование – опубликовал в Facebook шестисекундный видеоролик. "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - сказал Зеленский на русском языке.

После этого террорист освободил трех заложников.

Захватчиком оказался мужчина, представившийся правоохранителям Максимом Плохим. Настоящее имя – Максим Кривош, он уроженец РФ.

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