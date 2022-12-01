Последнее обновление: 01.12.2022 18:41

Верховная Рада Украины проголосовала за отпуска для военных

Депутаты Верховной Рады большинством голосов сегодня приняли закон, разрешающий солдатам отпуск в условиях военного положения.

Раньше такой нормы в законодательстве не было, а военное положение в Украине введено с первого дня войны. Теперь у военных будет возможность раз в год съездить в оплачиваемый отпуск на срок 10 дней плюс время на дорогу, но не более четырех суток туда и обратно, сообщает BBC.

Такие же отпуска будет предоставляться по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, которые определят старшие по званию. При этом из одного – любого – подразделения в отпуск не может уехать более 30% личного состава одновременно.

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