Последнее обновление: 11.11.2019 10:39

Украина движется к отмене обязательного призыва

Украина движется к отмене обязательного призыва в армию, заявил в эфире украинского ТВ министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это - позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное - каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищенные права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей», - сказал Загороднюк.

Он также отметил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины, передает УНИАН.

C 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлится до конца года. На службу привлекут чуть более 15 тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку.

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