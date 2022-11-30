В России сегодня загорелись ТЭЦ, склад и торговый центр

В РФ в среду с утра произошел ряд возгораний на больших площадях в областных центрах. Об этом сообщают соцсети.

В частности, в Перми горит ТЭЦ-9. Над городом видны огромные клубы дыма.

Как сообщается, на площади 1500 квадратных метров горит кровля цеха. К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек, есть угроза перехода огня на другие здания.

Кроме этого, в Волгограде ночью вспыхнул крупный склад пластиковой продукции. Это квалифицируют, как редкий для Волгограда пожар - по степени охвата и ядовитости выделений. Он охватил площадь 1500 кв. м. Сообщалось о локализации пожара.

В Красноярске сгорела часть большого ТЦ «Взлетка Plaza». Пожар начался около 6 утра, потушили его в 11 часов. Огонь охватил 200 квадратных метров. Прокуратура выясняет причины и ищет возможных виновников возгорания.

К тому же в Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами на площади почти 2 тыс. кв. м.