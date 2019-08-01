Последнее обновление: 01.08.2019 13:19

NASA: площадь лесных пожаров в РФ составляет 2,7 млн. га

В период с 15 по 22 июля 2019 года глобальная онлайн-платформа GFW (Global Forest Watch) зарегистрировала в России 178484 очага возгорания.

По данному показателю Россия заняла лидирующее место на планете, обогнав Конго с 136087 очагами возгорания, Анголу (109512 очагов) и Замбию (52801 очаг).

Согласно данным NASA, по состоянию на 30 июля площадь пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс.

Власти РФ подключили армию к тушению пожаров в Сибири.

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