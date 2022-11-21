Последнее обновление: 21.11.2022 16:39

Новая Зеландия ввела санкции против 22 граждан и предприятий РФ и Беларуси

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан, а также некоторых предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора, сообщила в понедельник глава МИД Нанаия Махута.

По словам министра, очередной пакет санкций Новой Зеландии вводится в отношении 22 граждан России и Беларуси, которые по данным новозеландских властей поддерживают российское военное вторжение в Украину, передает ТАСС.

В заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны, сообщается, что в новый санкционный список попадают гражданки РФ Мария Воронцова и Катерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и жена и сын Александра Лукашенко. Также под санкции подпали некоторые российские бизнесмены и предприниматели.

Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении российских предприятий, "имеющих экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования".

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