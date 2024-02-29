Последнее обновление: 29.02.2024 10:34

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против Беларуси и России

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении предприятий и граждан России и Беларуси.

Новые рестрикции коснутся цен на российскую нефть – Новая Зеландия присоединилась к ценовому лимиту на российскую нефть, ранее установленного странами G7, а также экспорта некоторых товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

"Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для российской оборонной промышленности", - заявил Питерс, отметив, что также под действие рестрикций попали лица, причастные, по мнению новозеландского правительства, к "закупкам оружия у Северной Кореи".

«Эти новые санкции являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия по ограничению способности России финансировать агрессивную войну против Украины и гарантировать, что Новая Зеландия не будет использоваться в качестве канала для уклонения от санкций», – подчеркнул он.

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