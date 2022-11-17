Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО из-за падения ракеты

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет задействовать статью 4 Североатлантического договора в связи с падением ракеты в поселке Пшеводув недалеко от границы с Украиной.

"Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания…", - сказал Моравецкий в интервью телеканалу TVP в среду.

"Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли прийти к выводу, что это не было преднамеренное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не задействовали статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", - пояснил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что союзники Варшавы предложили помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз. В то же время он признал, что гарантий неповторения ситуации в Пшеводуве нет, "пока не закончится война по ту сторону нашей границы".

Глава польского правительства подчеркнул, что главное оружие Кремля - это паника, страх и создание хаоса, и для Польши важно не поддаваться им. "Нас не запугать. Мы последовательно проводим нашу политику. Мы укрепляем нашу оборонную мощь и продолжим это делать в ближайшие годы", - подытожил он.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.