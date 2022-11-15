Кремль назвал грабежом резолюцию ООН о репарациях Украине

Россия выступает категорически против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного полномасштабной агрессией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были абсолютно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. Категорически против этого", - сказал Песков.

Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно" для недопущения изъятия замороженных российских активов.

"На фоне абсолютного пренебрежения в последние полгода всеми основами и правилами частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии", - сказал Песков.

Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.