Последнее обновление: 10.11.2022 15:59

Путин не рискнул ехать на саммит G20 и отправит Лаврова

Путин не будет лично присутствовать на саммите лидеров стран G20 на Бали на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на российское посольство в Индонезии.

Путина будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщила начальник протокола посольства Юлия Томская.

Томская добавила, что Путин еще решает, присоединится ли он к одной из встреч виртуально.

Ранее СМИ писали, что причиной решения отказаться от поездки был страх в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.

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