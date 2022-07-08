Последнее обновление: 08.07.2022 11:38

Лавров досрочно покинет саммит G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет саммит G20, который проходит на Бали.

"Лавров еще проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время саммита Лавров обвинил Запад в том, что он сам не дает Украине перейти к мирному урегулированию, ожидая от нее победы над Россией на поле боя.

По мнению Лаврова, это тупиковый подход, который не только не приближает окончание конфликта, но и тормозит решение многих глобальных экономических проблем.

В рамках саммита главы МИД "большой двадцатки" отказались делать традиционную групповую фотографию с участием Лаврова.



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