Последнее обновление: 09.11.2022 16:36

КГБ РБ арестовал 5 граждан за регистрацию в чат-боте полка Калиновского

КГБ Беларуси арестовал пятерых белорусов после регистрации в чат-боте признанного «экстремистским формированием» полка Калиновского и проверяет их на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами.

«В отношении задержанных лиц Комитетом государственной безопасности проводится доследственная проверка, в том числе и на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами. По результатам этой проверки их действиям будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение», — заявил в эфире белорусского ТВ замначальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

В числе задержанных 25-летний Александр Белеевский из Могилевской области, минчанин Юрий Политико, 29-летний Алексей Калибаба, Владислав Дауетас и Евгений Владимиров из Жодино.

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