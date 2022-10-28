Генпрокуратура РБ направила в суд дело против олимпийской чемпионки Герасимени

Генпрокуратура РБ направила в суд «заочное» уголовное дело в отношении трехкратной олимпийской чемпионки Александры Герасимени, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В суд также направлено дело в отношении главы Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Им инкриминированы призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

"По уголовному делу с согласия генерального прокурора проведено специальное производство на основании постановления председателя Следственного комитета. В отношении всех фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - также сказано в сообщении

Уголовное дело в отношении находящихся в настоящее время за рубежами Белоруссии Герасимени и Опейкина было возбуждено в апреле 2021 года, они были объявлены в международный розыск. Утверждается, что обвиняемые через созданное ими незарегистрированное объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности" "обращались к иностранным государствам и международным организациям с призывами бойкотировать проведение в Беларуси спортивных мероприятий и не допускать спортсменов из республики к соревнованиям", а также распространяли через СМИ и интернет "заведомо ложные сведения и измышления о событиях" в стране в период до и после президентских выборов 2020 года.

Власти РБ оценили «материальный ущерб» от действий фигурантов в 800 тыс. белорусских рублей.