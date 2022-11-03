Совбез ООН отклонил резолюцию России о "биолабораториях США в Украине"

Совет Безопасности ООН в четверг большинством голосов отверг предложенную Россией резолюцию о создании комиссии для расследования того, что Москва называет "деятельностью биолабораторий США в Украине".

На прошлой неделе Россия распространила среди членов Совбеза пространный документ, в котором утверждалось, что при участии министерства обороны США на территории Украины ведутся военные биологические разработки, нарушающие международную конвенцию о запрете использования биологического оружия.

В числе прочего постоянный представитель России при ООН Василий Небензя без каких-либо заслуживающих доверия доказательств утверждал, что Украина вынашивает планы использовать против России беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями, передает BBC.

В итоге проект резолюции не набрал необходимые девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция, остальные государства воздержались.

"Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции, - сказал после этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. - Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией, и проведет по ним расследование".

Обвинения в том, что американцы проводят военные биологические исследования в украинских лабораториях, Москва выдвинула вскоре после вторжения в Украину.

В частности, Небензя утверждал, что из захваченных документов, якобы, следует, что американцы работали со штаммами таких смертельно опасных заболеваний как чума и холера и изучали возможности распространения инфекций с помощью птиц и летучих мышей.

В сентябре представители 197 стран, подписавших конвенцию о биологическом оружии, собрались по требованию России, чтобы изучить вопрос о биолабораториях в Украине и проводившихся там исследованиях, однако в заключительном отчете было сказано, что собравшиеся не смогли прийти к консенсусу.

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие “колоссальной тратой времени” и описала утверждения России как “чистой воды измышления, выдвинутые без малейших доказательств”.