Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея (ГА) ООН приняла инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщило в Twitter постоянное представительство РФ при всемирной организации.

"За - 130 стран, воздержались 49. Против - США, Украина", - говорится в сообщении, передает DW.

Речь в документе также идет о недопустимости неонацизма и других практик, способствующих эскалации "современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Резолюция рекомендует принять конкретные меры, чтобы, в частности, предотвратить "отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Авторы документа осуждают, в том числе нанесение рисунков на памятники жертвам этой войны.

Наконец, признается недопустимым использование любых образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и насилие на основе этнического происхождения.