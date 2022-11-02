Левый блок во главе с действующим премьером Дании неожиданно выиграл выборы

Социал-демократическая партия Дании во главе с премьер-министром Мэтте Фредериксен лидировала на всеобщих выборах, что позволило ей получить мандат для формирования правительства на еще один четырехлетний срок.

Социал-демократы, вопреки пессимистическим прогнозам, заручились сильнейшей поддержкой за более чем два десятилетия, несмотря на критику пребывания Фредериксен в должности за противоречивое решение истребить всех норок во время пандемии коронавируса.

После подсчета 100% голосов "Красный блок" во главе с Фредериксен получил 87 мандатов из 179, а правый, "Синий блок", где ведущую роль играет Консервативная народная партия - 72.

Новая центристская партия "Умеренные" бывшего премьера Ларса Лекке Расмуссена получила 16 мандатов.

Такой результат стал неожиданным, поскольку экзитполы накануне вечером свидетельствовали, что левый и правый блоки шли "нога в ногу", и победа левого блока не была гарантирована.

После победы Фредериксен сказала, что будет стремиться создать широкую коалицию, охватывающую весь политический спектр. В то же время формирование широкой коалиции может оказаться сложным процессом, поскольку большинство левых союзников Фредериксен говорят, что предпочтут левое правительство.

Расмуссен также выступал за формирование широкой коалиции. Аналитики прогнозировали, что Расмуссен, являвшийся премьер-министром с 2009 по 2011 год, а также с 2015 по 2019 год, и известный как особо жесткий переговорщик, может претендовать на очень высокую должность.

В то же время на пути к созданию широкой коалиции стоит лидер оппозиции Якоб Эллеманн-Йенсен, исключивший такое партнерство. По результатам выборов Либеральная партия потеряла 20 из 43 мест в парламенте.

Правительство Фредериксен уйдет в отставку для того, чтобы начать формирование нового кабинета.

Фредериксен была вынуждена назначить выборы, когда левая партия, поддерживавшая ее правительство меньшинства, отозвала поддержку ее правительства.

Премьер-министр получила похвалу за то, что провела Данию через пандемию, но ее популярность снизилась, частично из-за решения выбраковать все 15-миллионное поголовье норок из-за опасений, что вариант Covid-19, обнаруженный у них, может перейти к людям.