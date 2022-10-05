Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Премьер Дании назначила досрочные выборы на 1 ноября

Премьер Дании Метте Фредериксен в среду назначила досрочные парламентские выборы на 1 ноября.

"Мы хотим иметь широкое правительство с партиями по обе стороны от центральной политической линии", - сказала Фредериксен в своем выступлении.

Последние опросы общественного мнения показывают, что у социал-демократического правительства меньшинства Фредериксен и левых партий, которые его поддерживают, и правого блока во главе с Консервативной или Либеральной партией практически равные шансы на успех, передает Reuters.

Многие политические аналитики ожидали, что Фредериксен сделает заявление в среду, чтобы предотвратить вотум недоверия ее администрации со стороны одного из ее союзников.

В Дании главы правительств могут свободно назначать выборы, когда им заблагорассудится, при условии, что они состоятся в течение четырех лет после предыдущих.



<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование