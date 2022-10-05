Премьер Дании назначила досрочные выборы на 1 ноября

Премьер Дании Метте Фредериксен в среду назначила досрочные парламентские выборы на 1 ноября.

"Мы хотим иметь широкое правительство с партиями по обе стороны от центральной политической линии", - сказала Фредериксен в своем выступлении.

Последние опросы общественного мнения показывают, что у социал-демократического правительства меньшинства Фредериксен и левых партий, которые его поддерживают, и правого блока во главе с Консервативной или Либеральной партией практически равные шансы на успех, передает Reuters.

Многие политические аналитики ожидали, что Фредериксен сделает заявление в среду, чтобы предотвратить вотум недоверия ее администрации со стороны одного из ее союзников.

В Дании главы правительств могут свободно назначать выборы, когда им заблагорассудится, при условии, что они состоятся в течение четырех лет после предыдущих.