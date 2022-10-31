Головченко: Падение ВВП Беларуси в январе-октябре замедлится до 4,4%

Падение ВВП Беларуси в январе-октябре 2022 года замедлится до 4,4% с 4,7% в январе-сентябре, заявил сегодня премьер РБ Роман Головченко после совещания у Лукашенко.

"С июля снижение ВВП остановлено. За сентябрь он прибавил 0,2%. За октябрь ожидается еще 0,3 процента. Таким образом, по октябрю выйдем на 95,6% от прошлого года", - сказал Головченко, которого цитируют госСМИ.

Он также сказал, что при сравнении ВВП надо принимать во внимание высокую базу 2021 года года.

"Тяжело ориентироваться на высокий темп прошлого года", - отметил премьер-министр.