Совмин РБ не стал менять ранее утвержденные прогнозы на 2023 год

Совмин и Нацбанк Беларуси на прошедшем заседании правительства не стали менять ранее утвержденные прогнозные показатели на 2023 год.

В частности, рост ВВП в 2023 году должен составить 3,8%, сообщил премьер Роман Головченко.

«Реально располагаемые доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%. Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3%. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5%. Инфляция – не более 7-8%», - сообщил Головченко.

Он добавил, что все «важнейшие параметры балансируются между собой».