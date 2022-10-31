Последнее обновление: 31.10.2022 09:27

Новая Зеландия ввела санкции против неонацистов, связанных с "Группой Вагнера"

Новая Зеландия расширила свой российский санкционный список, добавив в него 14 персон и семь фирм.

Как сообщается в заявлении министерства иностранных дел Новой Зеландии, под санкции попали российские военные, некоторые предприятия военно-промышленного комплекса и их руководители, а также военизированные формирования и их командиры.

"Список включает руководителей и акционеров компаний, которые конструируют и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также членов неонацистских вооруженных группировок, связанных с наемниками "Группы Вагнера", - говорится в заявлении, передает BBC.

Кроме того, под санкции попали российские пропагандистские издания: агентство ИнфоРос, которое, по информации новозеландцев, принадлежит российской военной разведке, и базирующийся в Крыму сайт "Новостной фронт" (NewsFront).

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