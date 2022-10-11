Новая Зеландия добавила в санкционный список 75 россиян

Новая Зеландия расширила санкции в отношении России, добавив в санкционный список 51 гражданина, 24 чиновников, связанных с аннексией украинских регионов, а также две компании.

В новом списке - председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, экс-президент и бывший гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин и другие, передает BBC.

"С момента введения наших мер в апреле торговля между Россией и Новой Зеландией уже значительно сократилась - импорт снизился на 75%. Сегодняшние дополнительные ограничения еще больше усилят наше послание России о том, что мы не будем финансировать или поддерживать российскую военную машину", - заявил министр торговли Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор.

Глава МИД Нанайя Махута отметила, что среди фигурантов санкционного списка – глава совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, который, по ее словам, имеет связи с Новой Зеландией.

"На господина Абрамова и членов его семьи будет наложен запрет на поездки, а их самолетам и судам будет запрещен вход в наше воздушное пространство и порты. Цель наших санкций - оказать давление на Россию, а не наказать невинных новозеландцев. Мы надеемся, что продуманные действия, которые мы предпринимаем, побудят Абрамова выразить озабоченность по поводу войны России в Украине", - сказала она.