Более 150 человек погибли в Южной Корее из-за давки на Halloween

По последним данным экстренных служб, 151 человек погиб и еще 82 пострадали в результате давки в столице Южной Кореи в День всех святых, который впервые после пандемии Covid-19 отмечался без ограничений.

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены ковидных ограничений массовое празднование без масок.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, сообщил представитель пожарной службы. Среди погибших - 19 иностранцев. Давка возникла, когда огромная толпа хлынула на узкую улицу.

Власти Сеула получили в общей сложности более 3,7 тыс заявлений о пропаже людей без вести после массовой давки в Итхэвоне, сообщили СМИ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил общенациональный траур. После экстренного совещания он поручил создать оперативную группу для оказания помощи раненым.

Свои соболезнования уже выразили несколько мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.