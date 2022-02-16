Россия и Беларусь близки к признанию банковских гарантий при госзакупках

Правительства России и Беларуси завершают согласование проекта соглашения о взаимном признании банковских гарантий при проведении госзакупок.

Об этом сообщил во вторник замгоссекретаря СГ Владимир Амарин, передает ТАСС.

По его словам, введение единых правил доступа к государственному заказу и госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним и устранить существующие ограничения.

"Завершается согласование проекта соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных и муниципальных закупок", - сказал Амарин.

Он не уточнил сроки завершения согласования.

Заместитель госсекретаря также сообщил, что в рамках отдельной программы впоследствии будут выработаны общие подходы к гармонизации законодательства в части трудовых отношений, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. "Постоянный комитет [Союзного государства] участвовал в экспертных консультациях, прошедших ранее, и поддерживает принятие данного проектного документа", - заключил он