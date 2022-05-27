Последнее обновление: 27.05.2022 12:45

МАРТ РБ внес поправки в законодательство о госзакупках

МАРТ Беларуси постановлением №38 от 10 мая 2022 года расширил перечень оснований для досрочного исключения поставщика из списка "недобросовестных" в госзакупках.

Согласно документу компания может быть досрочно исключена из списка при направлении в МАРТ подтверждения, что уклонение от заключения договора, его неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано изменением курса белорусского рубля к одной из иностранных валют более чем на 20 %.

Также, досрочное исключение из списка следует в случае предоставления копии решения суда о признании недействительным решения о выборе юридического или физического лица, в том числе ИП, участником-победителем.

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