Беларусь неожиданно присоединилась к Конвенции о временном ввозе

Белорусские власти неожиданно присоединились к ряду приложений Конвенции о временном ввозе, принятой 26 июня 1990 года, следует из указа №373 от 20 октября 2022 года.

«Присоединение к приложениям конвенции позволит упростить процедуры временного ввоза отдельных категорий товаров (личных вещей путешественников, грузов в спортивных целях, оборудования для рекламы в области туризма, животных), сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей», - говорится в официальном комментарии к указу.