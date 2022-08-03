В Беларуси разрешена временная реструктуризация таможенной задолженности

Государственный таможенный комитет Беларуси получил право осуществлять реструктуризацию таможенной задолженности юридического лица на срок до одного года, следует из указа №264 от 1 августа 2022 года.

Документ принят «в целях повышения внутренней устойчивости экономики».

Реструктуризация таможенной задолженности предоставляется на основании заявления юрлица, в котором «указываются обстоятельства, препятствующие погашению таможенной задолженности».

К заявлению прилагаются ходатайство республиканского органа госуправления либо облисполкома (Мингорисполкома), а также график поэтапного погашения таможенной задолженности. Решение о реструктуризации принимается в течение 10 рабочих дней.

«… в течение срока реструктуризации таможенной задолженности … взыскание задолженности не осуществляется и пени не начисляются», - сказано в документе.

Реструктуризация таможенной задолженности доступна только ограниченному числу предприятий Беларуси: предприятие должно осуществляет деятельность, соответствующую приоритетным видам деятельности для осуществления инвестиций и/или является производителем товаров, определенных Совмином РБ.

ГТК начнет предоставлять реструктуризацию только через 2 месяца после публикации, а сама мера «повышения внутренней устойчивости экономики» будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Согласно документ, таможенная задолженность – это «сумма не уплаченных в срок, установленный Таможенным кодексом Евразийского экономического союза или актами законодательства, таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин, применяемых в целях защиты внутреннего рынка, пеней, процентов, иных платежей, взимаемых таможенными органами».