Последнее обновление: 04.01.2021 21:18

В Беларуси изменены условия таможенного оформления товаров из некоторых стран

В Беларуси изменены условия таможенного оформления товаров из стран, предоставляющих преференции во взаимной торговле, следует из указа №510 от 31 декабря 2020 года.

«Указом нормативно закреплена возможность не подтверждать непреференциальным сертификатом происхождение товаров, ввозимых из стран, с которыми Беларусь до 1 января 2015 года заключила международные договоры, предоставляющие преференции во взаимной торговле. При их таможенном оформлении вместо сертификатов будут использоваться декларации о происхождении товара», - говорится в официальном комментарии к документу.

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