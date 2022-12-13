ГТК Беларуси жалуется на политизацию Всемирной таможенной организации

Белорусские власти выражают недовольство якобы политизацией Всемирной таможенной организации и выступают за сохранение за ВТамО статуса «исключительно профессиональной площадки для диалога между таможенными службами».

Поводом для недовольства стали заявления представителей Украины на рабочих встречах.

«Постоянные заявления на рабочих встречах представителей Украины о нарушении Российской Федерацией и Республикой Беларусь принципов таможенного сотрудничества, разрушении украинской таможенной инфраструктуры, эскалации военных действий, которые поддерживаются отдельной группой стран, не должны иметь место на подобных мероприятиях, так как такие дебаты вне сферы полномочий данного органа», - заявил представитель Государственного таможенного комитета при посольстве РБ в Бельгии Павел Павлюкевич.

Власти РБ также ратуют за «нормализацию движения через пункты пропуска на границе Республики Беларусь со странами Европейского союза, включая возобновление работы временно закрытых пунктов пропуска».

«Такая позиция доводится на различных международных площадках», - говорится в сообщении ГТК.