Последнее обновление: 15.10.2022 09:49

Илон Маск продолжит финансировать Starlink в Украине

Илон Маск посетовал в субботу на то, что его мирные инициативы вокруг войны в Украине не находят поддержки, а все усилия в этом направлении оказываются тщетными, но согласился дальше финансировать Starlink в Украине.

"К черту... Хоть Starlink и теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов из денег налогоплательщиков, мы все-таки просто продолжим финансировать власти Украины", - заявил Маск в twitter.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поддержал решение фразой из "Звездных войн"

"Ты должен был уничтожить ситхов... Так ты и сделал... Спасибо, что выбрал правильную сторону. Украина это ценит", - написал

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