Глава ФРС поддержал регулирование стейблкоинов в США

Глава ФРС Джером Пауэлл поддержал законопроекты о криптовалютах, которые рассматривает Конгресс.

По его словам, стране необходима нормативная база для стейблкоинов.

«Это отлично, что законопроекты продвигаются. Нам нужна структура для „стабильных монет”», - заявил Пауэлл.

На прошлой неделе Сенат принял законопроект GENIUS Act, который устанавливает правила выпуска и обращения стейблкоинов. Сейчас документ ожидает рассмотрения в Палате представителей. Также ведется работа над законопроектом CLARITY Act о структуре крипторынка.

Поддержка Пауэлла последовала за решением ФРС больше не учитывать «репутационный риск» при проверке банков. До этого регуляторы использовали этот фактор против финансовых учреждений, которые работали с криптоиндустрией.

Ранее зампред Федрезерва опроверг обвинения в дебанкинге сектора цифровых активов в США. По его словам, ведомство придерживается сбалансированного подхода в вопросе доступа криптокомпаний к банковским услугам.

«Мы считаем, что банки сами решают, кто их клиенты. Они также свободны проводить операции с криптовалютами, если это не несет рисков для их безопасности и надежности», - добавил глава ФРС.

Пауэлл также отметил проблему отказа в обслуживании компаниям из отдельных секторов, включая криптовалютный. По его словам, «в течение 2024 года ФРС осознала серьезность этой ситуации».

Глава Федрезерва подчеркнул, что отношение Уолл-стрит к технологии изменилось. Он ожидает роста активности в секторе цифровых активов.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп потребовал отставки Пауэлла за медленное снижение ключевой ставки.